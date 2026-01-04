Il primo giorno di mandato del sindaco Zohran Mamdani ha segnato un momento storico per New York City. Durante la cerimonia di giuramento, ha indossato un abbigliamento sobrio e rispettoso, riflettendo l’importanza dell’evento. La sua scelta di prestare giuramento con una copia del Corano sottolinea il valore della diversità culturale e religiosa della città. Questo avvenimento rappresenta un nuovo capitolo per la leadership di New York.

Mentre i festaioli e i partecipanti al conto alla rovescia di Capodanno a Midtown Manhattan trascorrevano i primi secondi del 1° gennaio baciando sconosciuti e trattenendo a stento la pipì, Zohran Mamdani diventava la prima persona in assoluto a prestare giuramento come sindaco di New York City posando la mano su una copia di famiglia del Corano. Da un paio di giorni, Mamdani, 34 anni, detiene anche il primato di essere il primo sindaco della città di origine sudasiatica e di fede islamica, nonché il più giovane sindaco dell’ultimo secolo. Questa convergenza di “prime volte” era rappresentata nella cravatta unica del sindaco, annodata con un elegante four-in-hand — probabilmente un’alternativa più raffinata al massiccio Windsor, prediletto da altre fazioni del governo statunitense. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Cosa ha indossato il sindaco Zohran Mamdani nel suo primo giorno di lavoro

Leggi anche: Zohran Mamdani rompe il protocollo e sceglie i mezzi pubblici nel suo primo giorno da sindaco di New York – Il video

Leggi anche: Zohran Mamdani ha giurato sul Corano. New York ha il suo sindaco

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Elezioni comunali 2026, l’ex sindaco Piazza: “La gente mi chiede di candidarmi ma serve la politica delle risposte”; Ghinelli: Nel centrodestra c'è chi si dà la zappa sui piedi. Ecco il candidato sindaco perfetto. Vi racconto quando feci infuriare Giorgia Meloni; Perché Chamakh ha regalato una sua maglia dell’Arsenal al sindaco di New York Mamdani; Fenice, anche il direttore del concerto di Capodanno indossa la spilla anti-Venezi.

Carlo Verdone, compleanno da sindaco: «Adesso prendo io il comando di Roma». La torta al centro anziani e la Lupa Capitolina. Cosa è successo - È iniziata così la giornata da sindaco di Roma per Carlo Verdone, quando nella mattina di oggi, 17 novembre, ha indossato in piazza del Campidoglio la fascia tricolore ... leggo.it

Lady Ciancarella Moda. . Eleganza discreta, comfort assoluto Un altro outfit indossato dalla nostra cara Maria che racconta perfettamente cosa significa sentirsi eleganti… senza rinunciare alla comodità. Sopra, una maglia nera in pura lana, morbidissima - facebook.com facebook