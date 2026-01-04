Cosa c’è scritto negli anelli di fidanzamento di Damiano David e Dove Cameron? Il romanticismo è alle stelle

Negli anelli di fidanzamento di Damiano David e Dove Cameron è incisa una frase significativa: “The best part of being alive”. Questa dedica, inserita all’interno della fascia d’oro, esprime un sentimento di gioia e gratitudine, riflettendo l’importanza dei momenti condivisi e il valore della vita stessa. Un dettaglio semplice ma carico di emozione, simbolo di un legame forte e autentico.

Sull'interno della fascia d'oro dei loro anelli di fidanzamento è incisa la frase: "The best part of being alive" (La parte migliore dell'essere vivi). Questo dettaglio tecnico e simbolico è emerso in seguito all'annuncio ufficiale del matrimonio tra Damiano David, leader dei Måneskin, e l'attrice americana Dove Cameron. La scelta di questa specifica dedica non è casuale, poiché riprende testualmente le dichiarazioni pubbliche che i due si sono scambiati sui social per celebrare il loro legame, consolidando il messaggio attraverso un'incisione permanente nel metallo. I preziosi sono stati commissionati all'orafo italiano Alessandro Bernini, che ha realizzato due pezzi su misura dal valore stimato di circa 200.

