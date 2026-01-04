Corteo a Napoli contro l’attacco al Venezuela | Comunità internazionale sanzioni gli Usa come per la Russia

A Napoli si è svolto un corteo di solidarietà con il popolo venezuelano, in risposta alle recenti tensioni internazionali. La manifestazione ha espresso vicinanza al Venezuela e protestato contro le sanzioni statunitensi, chiedendo alla comunità internazionale di trattare la crisi venezuelana con maggiore equilibrio, paragonando la situazione a quella di altri conflitti come quello in Russia.

Corteo a Napoli in segno di vicinanza al popolo venezuelano e contro l’attacco Usa che ha portato all’arresto di Maduro e sua moglie. Circa duecento persone hanno sfilato per la vie del capoluogo, da via Depretis (sede del consolato del Venezuela) fino a piazza Plebiscito dietro uno striscione con la scritta: “ Giù le mani dal Venezuela ”. Durante il corteo, organizzato da Potere al Popolo, Carc e Cobas, sono stati intonati slogan anti Usa e contro il presidente statunitense Trump. “Un’aggressione al di fuori di ogni norma del diritto internazionale – dice il segretario di Potere al Popolo Giuliano Granato – quello andato in scena è un vero e proprio sequestro del Presidente Maduro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

