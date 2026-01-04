Corte suprema Venezuela | ‘Rodriguez presidente ad interim’ Rubio | ‘Non è legittima’
La Corte Suprema del Venezuela ha nominato Delcy Rodriguez come presidente ad interim, seguendo l’arresto di Nicolás Maduro negli Stati Uniti. La decisione attribuisce a Rodriguez tutti i poteri del capo dello Stato. Tuttavia, questa scelta è stata contestata da alcuni, tra cui il senatore Rubio, che ne mette in dubbio la legittimità. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con implicazioni politiche significative.
La Corte Suprema del Venezuela ha ordinato alla vicepresidente Delcy Rodriguez di assumere ad interim la presidenza, dopo la cattura da parte degli Usa del presidente Maduro La Corte ha stabilito “che Rodriguez assuma ed eserciti in qualità di responsabile tutte le attribuzioni, i doveri e i poteri inerenti alla funzione di presidente della Repubblica. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Onu: 'La Corte suprema del Venezuela non è imparziale e indipendente' - La Missione internazionale indipendente d'inchiesta sul Venezuela del Consiglio dei Diritti umani delle Nazioni Unite ha condannato "la mancanza di indipendenza e di imparzialità" della Corte suprema ... ansa.it
«Respingiamo il codardo sequestro del presidente costituzionale e comandante in capo Nicolás Maduro. In osservanza della decisione della Corte Suprema riconosciamo la designazione di Delcy Rodríguez». Con queste parole Vladimir Padrino López, cap x.com
