Corte suprema Venezuela | ‘Rodriguez presidente ad interim’ Rubio | ‘Non è legittima’

La Corte Suprema del Venezuela ha nominato Delcy Rodriguez come presidente ad interim, seguendo l’arresto di Nicolás Maduro negli Stati Uniti. La decisione attribuisce a Rodriguez tutti i poteri del capo dello Stato. Tuttavia, questa scelta è stata contestata da alcuni, tra cui il senatore Rubio, che ne mette in dubbio la legittimità. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con implicazioni politiche significative.

Venezuela: Maduro in carcere a Brooklyn. Delcy Rodriguez al potere a Caracas su mandato della Corte Suprema - Il presidente venezuelano Nicolás Maduro è arrivato nella notte italiana al Metropolitan Detention Center di Brooklyn, di New York. firenzepost.it

Onu: 'La Corte suprema del Venezuela non è imparziale e indipendente' - La Missione internazionale indipendente d'inchiesta sul Venezuela del Consiglio dei Diritti umani delle Nazioni Unite ha condannato "la mancanza di indipendenza e di imparzialità" della Corte suprema ... ansa.it

«Respingiamo il codardo sequestro del presidente costituzionale e comandante in capo Nicolás Maduro. In osservanza della decisione della Corte Suprema riconosciamo la designazione di Delcy Rodríguez». Con queste parole Vladimir Padrino López, cap x.com

Lo ha stabilito la Corte suprema di Caracas in base a quanto prevede la Costituzione venezuelana, in particolare gli articoli 233 e 234 - facebook.com facebook

