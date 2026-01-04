Corte suprema Venezuela | ‘Rodriguez presidente ad interim’ Rubio | ‘Non è legittima’

Da imolaoggi.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte Suprema del Venezuela ha nominato Delcy Rodriguez come presidente ad interim, seguendo l’arresto di Nicolás Maduro negli Stati Uniti. La decisione attribuisce a Rodriguez tutti i poteri del capo dello Stato. Tuttavia, questa scelta è stata contestata da alcuni, tra cui il senatore Rubio, che ne mette in dubbio la legittimità. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con implicazioni politiche significative.

La Corte Suprema del Venezuela ha ordinato alla vicepresidente Delcy Rodriguez di assumere ad interim la presidenza, dopo la cattura da parte degli Usa del presidente Maduro La Corte ha stabilito “che Rodriguez assuma ed eserciti in qualità di responsabile tutte le attribuzioni, i doveri e i poteri inerenti alla funzione di presidente della Repubblica. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

corte suprema venezuela 8216rodriguez presidente ad interim8217 rubio 8216non 232 legittima8217

© Imolaoggi.it - Corte suprema Venezuela: ‘Rodriguez presidente ad interim’. Rubio: ‘Non è legittima’

Leggi anche: Blitz Usa in Venezuela: la Corte suprema: "La vice Delcy Rodriguez presidente ad interim"

Leggi anche: Blitz Usa in Venezuela, la Corte suprema: "La vice di Maduro presidente ad interim". Chi è Delcy Rodriguez

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

corte suprema venezuela 8216rodriguezCorte suprema del Venezuela: 'Rodriguez presidente ad interim' - La Corte Suprema del Venezuela ha ordinato alla vicepresidente Delcy Rodriguez di assumere ad interim la presidenza, dopo ... msn.com

corte suprema venezuela 8216rodriguezVenezuela: Maduro in carcere a Brooklyn. Delcy Rodriguez al potere a Caracas su mandato della Corte Suprema - Il presidente venezuelano Nicolás Maduro è arrivato nella notte italiana al Metropolitan Detention Center di Brooklyn, di New York. firenzepost.it

Onu: 'La Corte suprema del Venezuela non è imparziale e indipendente' - La Missione internazionale indipendente d'inchiesta sul Venezuela del Consiglio dei Diritti umani delle Nazioni Unite ha condannato "la mancanza di indipendenza e di imparzialità" della Corte suprema ... ansa.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.