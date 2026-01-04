Corso Vittorio Emanuele riapre al traffico | smontato il palco per il concerto di Capodanno

Corso Vittorio Emanuele riapre al traffico dopo le operazioni di smontaggio del palco del concerto di Capodanno e la pulizia effettuata dagli operatori Amiu. La strada torna così alla normale circolazione, garantendo sicurezza e ordine dopo le attività di allestimento e dismissione dell’evento. La riapertura permette il ripristino delle normali condizioni di traffico e mobilità nella zona.

È in corso la riapertura al traffico di corso Vittorio Emanuele dopo il completamento delle operazioni di smontaggio del palco del concerto di Capodanno e la pulizia approfondita eseguita dagli operatori Amiu. Le variazioni di percorso per i busEntro domani mattina, lunedì 5 gennaio, sarà.

