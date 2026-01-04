Corsa ai saldi è caccia all’affare Si punta su abbigliamento e calzature

Sono iniziati i saldi stagionali, un'occasione per rinnovare il guardaroba con abbigliamento e calzature di qualità a prezzi più vantaggiosi. La ricerca di offerte e occasioni speciali coinvolge molti consumatori, pronti a scoprire nuovi acquisti e a approfittare delle promozioni. Un momento ideale per valutare le proprie esigenze e fare acquisti consapevoli, senza eccessi o aspettative eccessive.

Voglia di saldi? "Prego, la porta è aperta". E' iniziata ieri, con gran movimento fin dal mattino, la caccia all'affare e alla scoperta di 'piccoli tesori' nascosti. La taglia giusta, il colore giusto, quel capo sopravvissuto agli acquisti di Natale, ancora ti aspetta in negozio. Tante le clienti, molte di più degli acquirenti maschi, che ieri si sono approcciate ai primi acquisti. Ma è vero che spesso la donna compra anche per l'uomo. C'è quella sensazione appagante di ottenere uno sconto, unita all'emozione di trovare l'affare giusto. Abbigliamento e calzature, confermano i negozianti, sono gli articoli più richiesti anche a gennaio 2026.

