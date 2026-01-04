Corriere dello Sport | Napoli trappola olimpica

Il Napoli si prepara ad affrontare la prima sfida del 2026, un banco di prova importante per la squadra. La partita rappresenta un momento di verifica delle proprie capacità e della concentrazione, in un contesto che potrebbe influenzare il percorso stagionale. La sfida, definita dal Corriere dello Sport “trappola olimpica”, richiede attenzione e determinazione per affrontare con successo questa fase iniziale dell’anno.

"> Sarà la partita della consapevolezza, la prima del 2026 per il Napoli. All’Olimpico, contro la Lazio alle 12.30, la squadra di Antonio Conte scenderà in campo conoscendo già gran parte dei risultati della giornata. Come racconta il Corriere dello Sport nell’analisi firmata da Fabio Mandarini, gli azzurri avranno un quadro quasi completo della parte alta della classifica, in attesa soltanto della risposta dell’Inter contro il Bologna a San Siro. Il messaggio è chiaro, come sottolinea il Corriere dello Sport: sbagliare è vietato. Anche un pareggio rischierebbe di dilatare la distanza dalla vetta, attualmente occupata dal Milan con quattro punti di vantaggio sul Napoli. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

