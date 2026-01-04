Corpi estranei nell’impasto | sequestrati e ritirati migliaia di pandori

Durante un controllo presso uno stabilimento dolciario in Brianza, gli ispettori dell’Ats hanno rilevato la presenza di corpi estranei nell’impasto di diversi pandori. A seguito delle verifiche, sono stati sequestrati e ritirati dal mercato migliaia di prodotti. La sicurezza alimentare resta una priorità, e le autorità continuano a monitorare la conformità degli standard di produzione per tutelare i consumatori.

Corpi estranei nei pandori. Li hanno trovati gli ispettori della struttura sicurezza alimentare dell'Ats (agenzia di tutela della salute) nel corso di un controllo in uno stabilimento dolciario in Brianza. Sono stati perciò subito sequestrati i prodotti e richiamati quelli già immessi sul mercato. È emerso che la causa era un utilizzo scorretto di stampini da forno non idonei: "Durante la fase di cottura si sfaldavano, rilasciando frammenti che rimanevano aderenti al prodotto finito"

Pandori con corpi estranei sequestrati e richiamati dai supermercati - È emerso che la causa era un utilizzo scorretto di stampini da forno non idonei: "Durante la fase di cottura si sfaldavano, rilasciando frammenti che rimanevano aderenti al prodotto finito" ... today.it

Corpi estranei nei pandori: sequestrati e richiamati dai supermercati - Secondo quanto emerso, sono stati usati in modo scorretto gli stampini da forno (non erano idonei) ... milanotoday.it

Pandoro classico richiamato per presenza di corpi estranei: lotti e marchio interessati x.com

