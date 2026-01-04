Esprimiamo il nostro cordoglio per la scomparsa di Natalio Caporaletti, avvenuta a Mar del Plata all’età di 95 anni. Originario di Porto Recanati, ha ricoperto il ruolo di presidente dell’Unione marchigiana di Mar del Plata ed è stato tra i principali protagonisti del gemellaggio tra Porto Recanati e la città argentina, contribuendo alla promozione dei rapporti culturali e sociali tra le due comunità.

È morto l’altroieri a Mar del Plata, all’età di 95 anni, il portorecanatese Natalio Caporaletti. Per molti anni ha ricoperto il ruolo di presidente dell’ Unione marchigiana di Mar del Plata, ed è stato uno dei massimi artefici del gemellaggio sorto tra Porto Recanati e la città argentina, insieme con l’associazione Amici di Mar del Plata. A ricordarlo è stata l’amministrazione comunale di Porto Recanati. "Anche se ha vissuto a Mar del Plata – ha scritto la giunta –, Natalio ha sempre avuto nel cuore la sua Porto Recanati. Ieri mattina il figlio Josè raccontava al sindaco Andrea Michelini, che ha incontrato Natalio a dicembre scorso in una sua visita a Mar del Plata in occasione dei 30 anni del gemellaggio, come il papà abbia ripetuto più volte alla famiglia che aspettava il “treno per Porto Recanati“ nel giorno del suo compleanno, il 25 dicembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cordoglio per la morte di Natalio Caporaletti. Fu tra gli artefici del gemellaggio con Mar del Plata

