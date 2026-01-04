Coppa italia | la semifinale del 14 gennaio Brescello-Spal | cresce l’attesa | Vogliamo giocare al Morelli

Il 14 gennaio si disputerà la semifinale di Coppa Italia Eccellenza tra Brescello e Spal. La società gialloneroblù desidera giocare al “Morelli” di Brescello, sottolineando l'importanza di questa sede per l’evento. L’attesa cresce tra tifosi e staff, che sperano di poter assistere a questa sfida cruciale per il proseguimento del torneo. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, in un clima di attenta preparazione.

Il BrescelloPiccardo si appresta a ospitare l’Ars et Labor Ferrara (la Spal) per le semifinali di Coppa Italia Eccellenza in programma mercoledì 14 gennaio: la società gialloneroblù ci tiene a giocarla al "Morelli" di Brescello e ha spiegato la situazione in un comunicato stampa. "La società conferma la volontà di disputare l’importante sfida al ‘Morelli’ - recita la nota - Restiamo tuttavia in attesa dell’ok ufficiale della Digos previsto dopo l’ispezione che verrà effettuata domani mattina. Certa è l’impossibilità dell’omologazione della tribuna distinti (causa tempi tecnici) e della curva (inagibile da tempo)". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Coppa italia: la semifinale del 14 gennaio. Brescello-Spal: cresce l’attesa: "Vogliamo giocare al Morelli» Leggi anche: Coppa, c’è il Brescello sulla strada della Spal Leggi anche: Spal, il Pietracuta sogna uno storico bis: "Dopo il colpo al Mazza, vogliamo la Coppa" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Coppa Italia, la Lube in missione a Perugia. In palio le Final Four: trasferta per 150 tifosi; Coppa Italia: in semifinale sarà Piacenza l'avversaria dell'Itas Trentino, appuntamento a febbraio a Bologna; Volley, Perugia vince il braccio di ferro con Civitanova. Verona e Piacenza promosse in Coppa Italia; Il calendario aggiornato delle partite della SPAL nel campionato d’Eccellenza. Coppa Italia: la semifinale del 14 gennaio. Brescello-Spal: cresce l’attesa: "Vogliamo giocare al Morelli" - Il Brescello/Piccardo si appresta a ospitare l’Ars et Labor Ferrara (la Spal) per le semifinali di Coppa Italia Eccellenza ... msn.com

A2 Coppa Italia – Il Sanga Milano regola Umbertide e vola in semifinale - La Repower Sanga Milano supera i quarti di finale di Coppa Italia Serie A2 al termine di una sfida intensa e combattuta contro PF Umbertide, imponendosi ... basketinside.com

A2A Coppa Italia A2: Costa Masnaga e Repower Sanga avanzano in semifinale - Costa ha vinto perchè ha giocato meglio e Bolzano ha tirato male. pianetabasket.com

Dopo la qualificazione in Coppa Italia i Block Devils si rituffano in campionato per restare in vetta - facebook.com facebook

Abbiamo visto un'incredibile coppa Italia vinta a sorpresa, ma con merito, da Trento. Abbiamo visto Nik Melli alzare finalmente l'Eurolega al cielo, col Fenerbahce. Abbiamo visto l'esplosione di Shai Gilgeous-Alexander e un titolo NBA vinto da Oklahoma, squa x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.