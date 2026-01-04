Coppa del Mondo Under 20 di scherma a Udine Assalto Tv racconta la 20ª edizione tra giovani sostenibilità e grandi firme

La Coppa del Mondo Under 20 di scherma si tiene a Udine dal 4 al 6 gennaio, presso il Palaindoor “Ovidio Bernes”. L’evento include le gare di spada femminile Cadette e Giovani, con il debutto dell’Under 17. Mara Navarria sarà madrina dell’edizione, mentre le fasi finali saranno trasmesse in diretta su Assalto – La TV della Scherma. Un’occasione per valorizzare i giovani talenti e promuovere i temi della sostenibilità

Dal 4 al 6 gennaio il Palaindoor "Ovidio Bernes" ospita spada femminile Cadette e Giovani: debutta l'Under 17, Mara Navarria madrina e fasi finali in diretta su Assalto – La TV della Scherma. Udine capitale della scherma giovanile internazionale Per il ventesimo anno consecutivo la Coppa del Mondo Under 20 di scherma fa tappa in .

