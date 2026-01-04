Coppa del Mondo Under 17 a Udine | Sobus vince tre azzurre sul podio Domani i Giovani in diretta su Assalto – La TV della Scherma

A Udine si è conclusa la Coppa del Mondo Under 17 di scherma, con la vittoria di Yanka Sobus nella spada femminile. L’Italia si è distinta sul podio, conquistando l’argento con Ferioli e i bronzi di Kumari e Calogiuri. Domani, i giovani schermidori saranno protagonisti della diretta su Assalto – La TV della Scherma, per seguire le future promesse di questa disciplina.

A Udine trionfa la canadese Yanka Sobus nella spada femminile Under 17, ma l’Italia brilla con l’argento di Ferioli e i bronzi di Kumari e Calogiuri. Domani la gara Giovani con le fasi finali live su Assalto – La TV della Scherma. Si apre nel segno dello spettacolo e dell’orgoglio azzurro la Coppa del Mondo . 🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: Coppa del Mondo Under 20 di scherma a Udine, Assalto Tv racconta la 20ª edizione tra giovani, sostenibilità e grandi firme Leggi anche: Coppa del Mondo Under 20 di scherma a Udine, Assalto Tv racconta la 20ª edizione tra giovani, sostenibilità e grandi firme La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. L'Italia nel 2025 | Review nazionali italiane; Coppa del Mondo Under 20 – Riccardo Cedrone sfiora il podio nella spada maschile a Basilea, a un passo dai “top 8” Ettore Leporati. Tra i fiorettisti 12° Giovanni Pierucci a Fujairah. E da domani le spadiste a Udine; Coppa del Mondo Under 20 di scherma. 4-6 gennaio 2026 a Udine; La Supercoppa Women sul palco con la Fiaccola Olimpica: il trofeo in mostra a Pescara. Scherma, Coppa del Mondo Under 20: Cedrone ottavo a Basilea. Da domani spadiste protagoniste a Udine su Assalto Tv - Ottima prova per Riccardo Cedrone nella spada maschile Under 20 a Basilea, mentre nel fioretto Pierucci è 12° a Fujairah. sportface.it

Coppa del Mondo Under 20 di spada: oggi Basilea, da domani dirette su Assalto – La TV della Scherma - Scatta oggi da Basilea la Coppa del Mondo Under 20 di spada maschile, mentre da domani l’attenzione si sposta su Udine: tutte le fasi decisive della prova femmi ... sportface.it

Coppa del Mondo Under 20 di scherma. 4-6 gennaio 2026 a Udine - La spadista di Carlino – medaglia d’oro a squadre alle Olimpiadi di Parigi insieme all’udinese Giulia ... udine20.it

Coppa del Mondo Under 20 di spada : oggi Basilea per la gara maschile, da domani Udine con tutte le fasi finali in diretta su Assalto TV. https://www.sportface.it/scherma/coppa-del-mondo-under-20-di-spada-oggi-basilea-da-domani-dirette-su-assalto-la-t - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.