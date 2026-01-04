Controlli della velocità in Ticino | ecco dove saranno effettuati dal 5 all' 11 gennaio

Dal 5 all'11 gennaio 2026, in Ticino saranno effettuati controlli della velocità nelle principali arterie stradali. La polizia cantonale e le polizie comunali hanno pubblicato l’elenco delle località interessate, con l’obiettivo di garantire la sicurezza stradale e il rispetto dei limiti di velocità. È importante prestare attenzione alla segnaletica e rispettare le norme vigenti per evitare sanzioni e incidenti.

Nuovi controlli della velocità in Ticino. La polizia cantonale e le polizie comunali hanno reso note le località dove saranno presenti gli autovelox nella settimana dal 5 all'11 gennaio 2026. L'elenco può tornare utile ai tanti comaschi frontalieri che ogni giorno varcano il confine per andare a.

#PLTerredargine #NovidiModena Oggi 3 Gennaio 2026 Controlli elettronici della velocità su Via Chiesa Nord,13 a Novi di Modena #plfacciamo #sicurezzastradale @PMTerredargine x.com

La Polizia Stradale di Messina ha annunciato controlli della velocità dal 5 all’11 gennaio 2026 sulle autostrade A18 e A20. I servizi saranno attivi il 5 e il 10 gennaio nei tratti a maggiore incidentalità, in entrambi i sensi. - facebook.com facebook

