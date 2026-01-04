Contro natura perderlo così | abolite quelle candele nei locali Parla lo zio di Giovanni Tamburi morto a Crans-Montana

Maurizio de Vito Piscicelli, zio di Giovanni Tamburi, ha espresso il suo dolore per la tragica perdita del giovane, sottolineando come sia “totalmente contro natura” quanto accaduto a Crans-Montana. Giovanni, 16 anni, era descritto come un ragazzo meraviglioso, solare e disponibile. La sua scomparsa ha suscitato grande commozione e riflessione su quanto possa essere fragile la vita giovanile.

«Un ragazzo meraviglioso, solare, carino e disponibile: è una cosa totalmente contro natura quello che è accaduto», ha dichiarato Maurizio de Vito Piscicelli, zio di Giovanni Tamburi, il sedicenne bolognese morto nella strage di Capodanno a Crans-Montana. De Vito Piscicelli ha parlato davanti alla chiesa di Sant'Isaia a Bologna, al termine della veglia organizzata per commemorare il nipote. Lo zio ha poi lanciato un appello: «Vorrei che questa vicenda servisse a qualcosa: aboliamo questi orrendi fuochi delle candele dentro le discoteche». Una pratica diffusa da tempo nei locali italiani e svizzeri, tra gli altri. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Addio a Giovanni Tamburi, morto nella tragedia di Crans-Montana: "Ora sei il nostro angelo" Leggi anche: Chi era davvero Giovanni Tamburi, il 16enne morto a Crans-Montana e riconosciuto dal dna: terribile

