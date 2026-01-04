Il Comune di Castellani ha assegnato i contributi a venti esercizi commerciali locali che hanno effettuato investimenti nelle proprie attività. Questi finanziamenti mirano a sostenere lo sviluppo e la competitività delle imprese del territorio, rafforzando il tessuto economico della comunità. La distribuzione dei contributi rappresenta un segnale di attenzione alle esigenze delle imprese e un passo verso la valorizzazione del commercio locale.

Sono venti gli esercizi commerciali castellani che hanno ottenuto i contributi destinati dal comune agli investimenti nelle imprese. Tutte le venti domande presentate da altrettanti commercianti del capoluogo e delle frazioni sono passate, con giudizio positivo, al vaglio della commissione di valutazione, che ha atteso le domande e poi deliberato nei giorni successi le somme da erogare. Alla fine, dei 130 mila euro stanziati dal Palazzo di piazza XX Settembre, oltre 103 mila sono ‘tornati’ nelle tasche dei commercianti per investimenti effettuati nell’anno 2025. La delibera di giunta datata 30 ottobre scorso aveva annunciato "l’erogazione di contributi a fondo perduto per interventi di riqualificazione e miglioramento delle attività per un ammontare complessivo di 100. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Contributi per 20 commercianti che hanno investito

Leggi anche: Sistemi di sicurezza, contributi a fondo perduto per commercianti e artigiani.

Leggi anche: Contributi Inps commercianti e artigiani, nuova scadenza il 17 novembre

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Contributi per 20 commercianti che hanno investito; Partita IVA, arriva il 2026: contributi INPS, rate, regole e conguaglio; Bonus 2026: quali sono e chi ne ha diritto, l’elenco completo.

Luminarie natalizie, l’assessore: “Grazie ai commercianti per la raccolta fondi, hanno reso la città più bella” - Azzurra Droghini, assessore del Comune di Follonica, in provincia di Grosseto, ringrazia il Centro commerciale naturale ... grossetonotizie.com

Autonomi, contributi da saldare - Con il pagamento delle imposte sui redditi in scadenza il giorno 20, gli artigiani e i commercianti sono tenuti a completare i contributi pensionistici sulla quota di reddito che supera il minimale. avvenire.it

Cosa succede ai tuoi risparmi durante un reset della VALUTA?

SCONTO CONTRIBUTI DEL 50% PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI: ISTRUZIONI PER LA RINUNCIA Lo sconto contributivo del 50% riconosciuto ad artigiani e commercianti rappresenta un’agevolazione rilevante per i nuovi iscritti alla gestione INPS, previs - facebook.com facebook

Artigiani e commercianti che intendono rinunciare all'esonero contributivo del 50 per cento possono utilizzare l'apposita funzione disponibile sul sito INPS - Leggi e prassi / Professionisti, INPS x.com