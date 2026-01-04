Conte sicuro | Vittoria di squadra Mercato? Io penso soltanto ad una cosa per gennaio

Dopo la vittoria per 2-0 contro la Lazio all’Olimpico, Antonio Conte ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra e ha condiviso la sua concentrazione sulle strategie di mercato per gennaio. Le dichiarazioni dell’allenatore riflettono un approccio serio e mirato, con l’obiettivo di mantenere il momento positivo del Napoli e rafforzare la rosa nel prossimo mercato.

Napoli, le dichiarazioni di Antonio Conte nel post gara non lasciano alcun dubbio. La situazione Il Napoli inaugura il 2026 con una vittoria di grande spessore sul campo della Lazio, imponendosi per 2-0 all'Olimpico e confermando il momento positivo della squadra guidata da Conte. Un successo pesante, arrivato nonostante le numerose assenze, che rafforza l'identità.

