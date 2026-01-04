Conte si rifiuta di parlare del mercato di gennaio del Napoli | L'anno scorso ha portato sfiga

Antonio Conte ha preferito non commentare il mercato di gennaio del Napoli, sottolineando come le decisioni di un anno fa, con la cessione di Kvaratskhelia al PSG, abbiano portato sfortuna. L’allenatore ha evitato di parlare di possibili rinforzi, mantenendo un atteggiamento riservato e concentrato sulla squadra, senza alimentare discussioni o speculazioni sul mercato di gennaio.

