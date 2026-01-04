Conte regala il 2026 perfetto | Lazio 0-2 Napoli tre espulsi e -1 dal Milan

Il Napoli conquista tre punti importanti all’Olimpico, battendo la Lazio 2-0. La partita, caratterizzata da tensioni e tre espulsioni, si è svolta su due piani distinti: nel primo tempo, il dominio tecnico dei partenopei con gol insoliti di Spinazzola e Rrahmani. La vittoria permette al Napoli di avvicinarsi ulteriormente alla posizione in classifica, riducendo il distacco dal Milan a una sola lunghezza.

Far West e 3 Punti. Il Napoli batte la Lazio 0-2 all'Olimpico in una gara dai due volti. Nel primo tempo il dominio tecnico firmato dai gol "insoliti" di Spinazzola e Rrahmani. Nel finale il caos totale: l'arbitro Massa è costretto ad estrarre tre cartellini rossi. La Lazio chiude in 9 (fuori Noslin e Marusic), il Napoli in 10 (espulso Mazzocchi per rissa). Conte porta a casa una vittoria fondamentale per lo Scudetto (-1 dalla vetta), ma dovrà gestire l'emergenza disciplinare. La partita: bomber che non ti aspetti. L'anno nuovo inizia come era finito il vecchio: con un Napoli schiacciasassi in trasferta.

