Conte non ha mai battuto Sarri e il Napoli non digerisce le gare alle 12.30

Antonio Conte non ha mai ottenuto una vittoria contro Maurizio Sarri, che gli ha succeduto al Chelsea. Inoltre, il Napoli fatica a superare la Lazio nelle ultime stagioni, con l’ultimo successo risalente a oltre tre anni fa. Questi dati sottolineano alcune delle sfide e delle dinamiche che caratterizzano gli incontri tra queste squadre e allenatori, evidenziando le difficoltà e le stagioni recenti delle rispettive squadre.

Con­tro l'avver­sa­rio di oggi, Sarri, Anto­nio non ha mai saputo vin­cere. Il numero degli incroci — due con altret­tante scon­fitte — non basta a sta­bi­lire un vero e pro­prio trend, piut­to­sto rap­pre­senta un pic­colo tabù che l'alle­na­tore del Napoli prova a sfa­tare. Ma dovrà affi­darsi molto alla legge dei grandi numeri, ché la Lazio è una squa­dra che il Napoli non batte da tre anni; ché le sfide all'ora di pranzo non sono pro­prio le pre­fe­rite del team azzurro: delle ultime sette ne ha vinte sol­tanto tre.

