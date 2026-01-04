Conte ha telecomandato i suoi sotto la pioggia senza fermarsi un secondo

Durante una pioggia battente, Conte ha guidato i suoi senza interruzioni, dimostrando determinazione e concentrazione. Nel frattempo, il Napoli ha continuato il suo ottimo avvio di stagione, conquistando la seconda vittoria consecutiva in trasferta con un risultato di 2-0. Entrambi gli eventi sottolineano l'impegno e la continuità delle prestazioni in un contesto di sfide sportive e di leadership.

Il Napoli inizia come aveva finito, un 2-0 esterno e seconda vittoria consecutiva in trasferta. Azzurri dominanti tatticamente e tecnicamente contro una Lazio mediocre e nervosa che trova l’unico tiro in al 93° quasi per caso. Conte ripropone un modulo in continua evoluzione dove a fare la differenza è stata la catena di destra con un super Politano. Nel primo tempo il Napoli fa capire che vuole il dominio del campo. Sulla fascia destra l’asse Di Lorenzo-Politano-Neres propone scorribande da cui nasce il cross del 21 per Spinazzola che al volo non sbaglia: vantaggio dopo 13 minuti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte ha telecomandato i suoi sotto la pioggia senza fermarsi un secondo Leggi anche: Cassano: «Conte è troppo più bravo. Ai suoi ha tritato il cervello, ha battuto l’Inter senza cinque titolari» Leggi anche: Al Lyrick "Cantando sotto la pioggia" per "Non c’è 2 senza… 5" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. TWEET - Napoli, Petrazzuolo: Napoli sontuoso, telecomandato da Conte, Lazio annichilita. TWEET - Napoli, Petrazzuolo: "Napoli sontuoso, telecomandato da Conte, Lazio annichilita" - Antonio Petrazzuolo, direttore di "Napoli Magazine", scrive su X dopo la vittoria del Napoli contro la Lazio: "Napoli sontuoso, telecomandato da Conte, che ha raggiunto un equilibrio sostanziale che l ... napolimagazine.com Conte rimette la maschera, dichiarazioni spiazzanti: tutti i bersagli dalla Juve a Marotta - Il tecnico del Napoli in trincea: così crea pressioni agli altri e protegge la squadra togliendo tensioni ai suoi giocatori ... tuttosport.com

Conte, il Napoli e tutte le crisi del secondo anno della sua carriera - La carriera di Antonio Conte è costellata di crisi e divorzi dopo un successo o al secondo anno di rapporto. panorama.it

Spalletti: “Conte ha ragione. La mia Juve non ha nulla da invidiare alla sua squadra. Conte ha ragione, da un punto di vista tecnico non ho niente da invidiare alla sua squadra. La mia ha le carte in regola per giocare contro chiunque. Dal punto di vista struttur - facebook.com facebook

