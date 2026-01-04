Conte ha telecomandato i suoi sotto la pioggia senza fermarsi un secondo

Durante una pioggia battente, Conte ha guidato i suoi senza interruzioni, dimostrando determinazione e concentrazione. Nel frattempo, il Napoli ha continuato il suo ottimo avvio di stagione, conquistando la seconda vittoria consecutiva in trasferta con un risultato di 2-0. Entrambi gli eventi sottolineano l'impegno e la continuità delle prestazioni in un contesto di sfide sportive e di leadership.

Il Napoli inizia come aveva finito, un 2-0 esterno e seconda vittoria consecutiva in trasferta. Azzurri dominanti tatticamente e tecnicamente contro una Lazio mediocre e nervosa che trova l’unico tiro in al 93° quasi per caso. Conte ripropone un modulo in continua evoluzione dove a fare la differenza è stata la catena di destra con un super Politano. Nel primo tempo il Napoli fa capire che vuole il dominio del campo. Sulla fascia destra l’asse Di Lorenzo-Politano-Neres propone scorribande da cui nasce il cross del 21 per Spinazzola che al volo non sbaglia: vantaggio dopo 13 minuti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

