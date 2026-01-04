Conte esplode al gol di Rrahmani | Era ora era ora! VIDEO

Dopo la vittoria del Napoli sulla Lazio per 2-0, l’attenzione si concentra sul momento in cui Antonio Conte, osservando il gol di Rrahmani, ha espresso la sua soddisfazione con un gesto di approvazione. Questa partita ha rappresentato un risultato importante per la squadra partenopea, consolidando la posizione in campionato e offrendo segnali di fiducia per le prossime sfide.

Il Napoli batte la Lazio di Maurizio Sarri per due a zero. Una vittoria che ha riempito di gioia i calciatori, ma anche l'allenatore Antonio Conte che dopo il gol di Rrahmani si è lasciato andare ad un labiale che lascia trasparire la sua soddisfazione. Il tecnico azzurro, come riportato dai social della Lega Serie A, ha urlato: «Era ora, era ora!». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lega Serie A (@seriea) Lo stesso Conte ha risposto ad una domanda sulla sua esclamazione in conferenza « Penso che il mio finalmente lasci presupporre che proviamo queste situazioni anche su palle inattive e Amir è uno dei tanti che dovrebbe essere più convinto quando va perché anche con la Cremonese aveva avuto una palla importante.

