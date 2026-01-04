Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha commentato il risultato della partita contro la Lazio durante l’intervista a Dazn. Riferendosi al mercato, ha evitato di approfondire, citando una superstizione, e ha sottolineato che il club è consapevole delle proprie decisioni. Le dichiarazioni di Conte riflettono l’attenzione del tecnico sulla partita e sull’andamento della squadra, senza entrare nel dettaglio delle strategie di mercato.

Antonio Conte, tecnico del Napoli, è intervenuto a Dazn nel post-gara di Lazio-Napoli giocata quest’oggi all’Olimpico. Di seguito l’intervento integrale. Conte: «Partita di livello qualitativamente alto, vanno fatti i complimenti ai ragazzi». «Su Neres bisognerà aspettare domani e fare degli accertamenti. Ha avuto un problema non muscolare, speriamo non sia niente di grave. Stiamo già facendo fronte a grandi defezioni che durano da parecchio. Comunque devo fare i complimenti ai ragazzi, abbiamo giocato con una qualità, una pulizia tecnica e forza fisica incredibile. Non abbiamo fatto giocare la Lazio, quando avevamo la palla eravamo molto preparati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte: «Del mercato non parlo, porta sfiga: l’anno scorso l’ho fatto e mi hanno venduto Kvara. Il club sa cosa penso»

Leggi anche: La stoccata di Sarri alla Lazio: “Non parlo di arbitri, l’ho fatto una volta e mi hanno fatto un comunicato contro”

Leggi anche: “Non parlo volentieri della famiglia perché porta una sfiga tremenda. Non capisco quelli che si vantano dei figli, un modo di chiamarsi la sventura”: così Barbara Alberti

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Pressing: Sabatini: Le parole di Conte sullo scudetto? Ha torto! Video; Non escludiamo nulla: le parole di Manna aprono le porte ad una possibile cessione a sorpresa in casa Napoli; Cremonese-Napoli 0-1: Hojlund sblocca il match, Conte in vantaggio; Parole Conte, Il Mattino: tutto giusto! Ha parlato di dati che ha studiato.

Conte: «Del mercato non parlo, porta sfiga: l’anno scorso l’ho fatto e mi hanno venduto Kvara. Il club sa cosa penso» - Napoli per commentare la vittoria all'Olimpico della sua squadra. ilnapolista.it