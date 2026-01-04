Pierangelo Conte, nuovo direttore artistico del Teatro Comunale, presenta ufficialmente il cartellone da lui ideato, dopo aver affrontato con impegno le emergenze degli ultimi mesi. Giunto in città da sei mesi, Conte avvia così una stagione che punta a consolidare la scena culturale locale, offrendo un programma equilibrato e di qualità.

Giunto in città da appena sei mesi, Pierangelo Conte, nuovo direttore artistico del Teatro Comunale, dà oggi ufficialmente il via al cartellone da lui stesso programmato. Alle 11, nell’Auditorium Manzoni, comincia infatti la nuova rassegna ’Gioia: domenica con Beethoven’: "Una sorta di scommessa" – confessa il direttore artistico – che colloca in orario insolito le sinfonie del grande compositore tedesco, in un lento avvicinamento alle celebrazioni beethoveniane del 2027. Ho voluto affidarle a giovanissimi direttori d’orchestra emergenti (molti vincitori di concorsi internazionali) e a brevi introduzioni di Martino Ruggero Dondi, direttore lui pure men che trentenne, con esperienza di divulgatore musicale e influencer. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Conte: "Abbiamo affrontato le emergenze"

