Conte a Dazn | Grande vittoria non parlo di mercato Ecco cos’ha Neres

Dopo la vittoria contro la Lazio, Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn, concentrandosi sulla prestazione della squadra anziché sul mercato. Durante l’intervista, l’allenatore ha elogiato il contributo di Neres, evidenziando come il suo apporto sia stato determinante nel risultato. Conte ha sottolineato l’importanza del gruppo e della crescita collettiva, lasciando da parte discorsi extrasportivi.

Antonio Conte ha parlato a Dazn al termine di Lazio Napoli. Ecco le sue dichiarazioni. L'INFORTUNIO DI NERES – «Ha avuto un problema ma non è una cosa muscolare quindi servirà capire meglio con gli accertamenti di domani, speriamo non sia nulla di grave perché stiamo facendo fronte a grandi defezioni per parecchio tempo » SULLA PARTITA – « Devo complimentarmi con i miei, giocare con la Lazio all'Olimpico con questa qualità, con pulizia tecnica, con una certa forza fisica.

