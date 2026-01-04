Consultinvest missione difficile
Oggi alle 18 a Ravenna si apre il girone di ritorno del Loreto, attualmente in ultima posizione nel campionato di serie B Nazionale. Con l’inizio della seconda parte della stagione, si definisce una fase cruciale, ulteriormente complicata dalla formula che altererà l’ordine delle gare rispetto all’andata. Una sfida importante per il team, che cerca di migliorare la propria posizione e proseguire il cammino nel campionato.
Oggi alle 18 a Ravenna comincia il girone di ritorno del Loreto che si trova in ultima posizione. Con il giro di boa prende forma una nuova fase del campionato di serie B Nazionale, resa ancora più particolare dalla formula sfalsata che non riproporrà l’ordine delle gare dell’andata. La sfida di oggi mette subito alla prova la Consultinvest Pesaro, attesa sul difficile parquet del Pala Costa. La formazione romagnola, guidata da coach Andrea Auletta, si presenta all’appuntamento in ottimo stato di forma: tre vittorie consecutive e un rendimento interno di alto livello rendono il palazzetto ravennate uno dei campi più complicati del girone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
