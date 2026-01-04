Consigli e commissioni Il bilancio di Bacchetta

Il consiglio comunale di Città di Castello ha recentemente presentato il bilancio di Bacchetta, evidenziando un incremento delle attività amministrative e un ruolo fondamentale nella tutela della democrazia locale. Con oltre due sedute mensili, l’organo si impegna a garantire trasparenza e partecipazione, contribuendo alla crescita e al buon funzionamento della comunità. Questo rapporto fornisce un quadro chiaro delle principali linee di azione e delle sfide affrontate dall’amministrazione.

CITTÀ DI CASTELLO - Più di due sedute al mese, un incremento costante dell'attività amministrativa e "un ruolo centrale nella tutela della democrazia cittadina": è tempo di bilanci anche per il consiglio comunale di Città di Castello. Il presidente dell'assemblea elettiva, Luciano Bacchetta, ha tracciato il consuntivo di un anno particolarmente intenso, evidenziando come "la qualità del lavoro svolto sia stata fondamentale per il funzionamento della macchina pubblica e per la vita della comunità". Il 2025 ha visto il massimo consesso cittadino protagonista di un'attività con dati in crescita rispetto all'anno precedente: in totale, si sono svolte 27 sedute di consiglio comunale e 18 conferenze dei capigruppo.

Commissioni consigliari: quando il confronto arriva troppo tardi Come già detto, il 18 dicembre si è discusso il bilancio. Un passaggio formalmente corretto, ma ancora una volta limitato nella sostanza. Non perché manchino i temi. Ma perché manca il luogo - facebook.com facebook

