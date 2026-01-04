Condivisione e vicinanza grande successo per la tombolata solidale a Barritteri

La tombolata benefica organizzata il 2 gennaio presso l’oratorio della parrocchia Maria SS. si è conclusa con una significativa partecipazione. L’evento ha promosso la condivisione e il senso di comunità, raccogliendo fondi a sostegno di cause sociali. Un momento di incontro e solidarietà che ha coinvolto adulti e bambini, rafforzando i legami all’interno della comunità locale.

Si è conclusa con un'entusiastica partecipazione la "Tombolata Benefica", tenutasi venerdì 2 gennaio, presso i locali dell'oratorio della parrocchia Maria SS. Addolorata di Barritteri di Seminara, in provincia di Reggio Calabria.L'evento, organizzato dalla parrocchia e dall'associazione.

