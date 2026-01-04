Concorso docenti PNRR3 riserva si deve sciogliere per tutte e due le classi di concorso accorpate

Il concorso docenti PNRR3 prevede lo scioglimento della riserva per entrambe le classi di concorso accorpate. I candidati iscritti con riserva al bando DDG 2939/2025, in attesa di abilitazione, possono formalizzare lo scioglimento entro il 2 febbraio 2026 tramite le procedure previste. La disposizione riguarda tutte le categorie interessate, garantendo una procedura chiara e trasparente per la regolarizzazione delle iscrizioni.

Concorso docenti PNRR3: i candidati che entro lo scorso 29 ottobre 2025 si sono iscritti con riserva al bando DDG 29392025 per la scuola secondaria in attesa di conseguire il titolo di abilitazione, potranno sciogliere la riserva entro il 2 febbraio 2026 attraverso Concorsi e procedure selettive. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Concorso docenti PNRR3: Ministero chiarisce riserva per iscritti ai percorsi da 30 CFU e servizio classi di concorso accorpate. LE FAQ

Leggi anche: Concorso scuola PNRR3: prova scritte e prove orali per le classi di concorso accorpate, come si svolgono. Pillole di Question Time

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Concorso docenti PNRR3: prova orale infanzia e primaria possibile da fine gennaio - inizi febbraio. Per la secondaria tutto tace [LO SPECIALE]; Concorso docenti PNRR3: al via le prove orali. Estrazione della lettera tra fine dicembre e inizio gennaio (Elenco); L’estrazione lettera prova orale Concorso docenti PNRR3; Concorso docenti PNRR 3, soglie di sbarramento per la prova orale: ancora silenzio per la scuola secondaria.

Concorso PNNR3, al via lo scioglimento per le riserve: le scadenze - Di seguito le date e le scadenze da rispettare e come poter accedere all'istanza. catania.liveuniversity.it

Concorso docenti PNRR 3, soglie di sbarramento per la prova orale: ancora silenzio per la scuola secondaria - Ancora nessuna novità in merito alle soglie di sbarramento per la prova orale del concorso PNRR 3 dei candidati della scuola secondaria. orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR3, tanta fretta per la prova scritta e poi… nessuna notizia. Ed è già Natale - 2939/2925 è già stata svolta tra il 27 novembre e ... orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR3: la prova orale

Concorso Docenti 2026 - facebook.com facebook

Concorso docenti PNRR3: voto minimo per infanzia 70, primaria 74. Ecco il punteggio per l'accesso. USR Molise è il primo USR a pubblicare il voto minimo di accesso alla prova orale del concorso docenti DDG n. 2938/2025. x.com