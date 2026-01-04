Concorsi e giovani | non è la Repubblica di Mattarella
Il rapporto tra concorsi e giovani rappresenta un tema importante nel contesto attuale. Il presidente Mattarella, nel suo discorso di fine anno, ha invitato i giovani a non rassegnarsi, incoraggiandoli a essere esigenti e proattivi. Questa riflessione sottolinea l’importanza di opportunità trasparenti e meritocratiche per le nuove generazioni, in un’epoca in cui il ruolo dei concorsi assume particolare rilevanza per il loro futuro professionale e sociale.
"Il Presidente Mattarella nel discorso di fine anno “Ai giovani dico: non rassegnatevi. Siate esigenti. Abbiate il coraggio di partecipare. Il futuro non va atteso: va scelto.” “La libertà e la democrazia non sono mai acquisite una volta per tutte. Vivono dell’impegno quotidiano delle persone”. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Mattarella: La Repubblica siamo noi. Ai giovani dico, non rassegnatevi. Siate coraggiosi
Leggi anche: "La democrazia più forte di tutto". Mattarella celebra gli 80 anni della Repubblica. E ai giovani: "Non rassegnatevi"
Concorsi e giovani, Cuzzola: “non è la Repubblica di Mattarella” - “Il Presidente Mattarella nel discorso di fine anno “Ai giovani dico: non rassegnatevi. strettoweb.com
Concorsi e giovani, Cuzzola: "non è la Repubblica di Mattarella" - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.