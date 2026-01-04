Concorsi e giovani | non è la Repubblica di Mattarella

Il rapporto tra concorsi e giovani rappresenta un tema importante nel contesto attuale. Il presidente Mattarella, nel suo discorso di fine anno, ha invitato i giovani a non rassegnarsi, incoraggiandoli a essere esigenti e proattivi. Questa riflessione sottolinea l’importanza di opportunità trasparenti e meritocratiche per le nuove generazioni, in un’epoca in cui il ruolo dei concorsi assume particolare rilevanza per il loro futuro professionale e sociale.

Concorsi e giovani, Cuzzola: "non è la Repubblica di Mattarella" - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.