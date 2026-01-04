Con lo smartphone in mano mentre tutto brucia | se filmi l’orrore sembra meno reale Non è vanità | è choc

Durante un evento a Crans-Montana, un incendio in un locale notturno ha causato numerose vittime e feriti, tra cui italiani. In situazioni di emergenza, molti tendono a filmare con lo smartphone, un gesto spesso interpretato come una forma di choc o di bisogno di documentare. Questo comportamento riflette come, di fronte al dolore e all’orrore, la tecnologia possa diventare uno strumento di testimonianza, ma anche di distacco.

Roma – Capodanno a Crans-Montana. Un locale notturno diventa una trappola: fuoco, fumo, urla. 40 giovani morti, oltre cento feriti e dispersi, anche italiani. Due immagini hanno spaccato l’opinione pubblica. Da un lato chi, accecato dal panico, spinge e travolge per salvarsi. Dall’altro chi resta immobile a filmare l’inferno con il cellulare in mano. Il tribunale del popolo ha già sentenziato con i commenti sui social network: chi scappa è un egoista, chi filma un mostro in cerca di like. Una lettura comoda, perché serve a illuderci che noi, lì dentro, saremmo stati diversi. I ragazzi della Terza D nell’inferno di Crans-Montana: Francesca, Sofia, Leonardo e Kean, i liceali del Virgilio ustionati nella strage La verità è un’altra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

