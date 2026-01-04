comunicato stampa

Gaia Zucchi sarà ospite di Anastasia Marrapodi in un’intervista in diretta streaming. L’incontro approfondirà temi legati all’arte, alla memoria e alle prospettive future, offrendo uno spazio di confronto e riflessione. L’evento si rivolge a un pubblico interessato a scoprire nuove prospettive nel campo culturale, con un approccio sobrio e informativo.

Gaia Zucchi ospite di Anastasia Marrapodi: un’intervista in diretta streaming tra arte, memoria e visione. Venerdì 9 gennaio 2026, alle ore 18:00, in diretta streaming sul canale YouTube di Global Broadcaster Television, la giornalista e vicedirettrice di GBT Magazine Anastasia Marrapodi incontrerà Gaia Zucchi, attrice, showgirl e scrittrice, per un’intervista che si preannuncia intensa, elegante e profondamente autentica. Al centro del dialogo, il suo ultimo spettacolo La vicina di Zeffirelli, omaggio raffinato e personale al Maestro, e un viaggio nella sua carriera artistica: dalla televisione al teatro, dalla scrittura alla scena, tra successi, trasformazioni e visioni. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

