Comunali, i Verdi rigettano il Pd. Celli o Labriola candidato a sindaco. Ma nel gruppo c’è chi storce il naso.

Alle elezioni comunali, i Verdi ribadiscono la loro posizione di distacco dal PD, valutando candidati come Celli o Labriola per la carica di sindaco. All’interno del gruppo si registrano comunque alcune opposizioni. La presenza ecologista si è sempre fatta sentire nelle questioni di Palazzo d’Accursio, influenzando decisioni su parchi, scuole e progetti di espansione universitaria.

C’è ancora di mezzo il verde nelle crepe di Palazzo d’Accursio. Era stato così per la bufera sul parco Don Bosco e sulle nuove scuole Besta, ma anche per il destino del giardino San Leonardo e dell’espansione della Johns Hopkins University. O anche per la riqualificazione del Pilastro e per ‘Futura’, il museo dei bambini e delle bambine. E perché no per l’ex Vivaio Gabrielli, alle porte della Certosa, dove la foresta urbana spontanea è stata spianata per fare posto a un palazzo e a un parcheggio. C’è di mezzo il verde nelle fratture politiche, ormai, da qualche anno, e qualcuno era arrivato anche a parlare di una cesura tra collettivi e forze di opposizione contro i progetti della Giunta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

