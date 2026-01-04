Completato il riconoscimento delle sei vittime italiane della strage di Crans-Montana

È stato completato il riconoscimento delle sei vittime italiane della strage di Capodanno a Crans-Montana. L’identificazione ufficiale permette di chiarire le circostanze dell’incidente e di avviare le procedure di assistenza e supporto alle famiglie coinvolte. Questo passaggio rappresenta un passo importante nel processo di ricostruzione e di vicinanza alle persone colpite da questa tragedia.

E' stato completato il riconoscimento delle sei vittime italiane della strage di Capodanno di Crans-Montana. Lo ha riferito l'ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado. Ai quattro precedentemente identificati, il sedicenne bolognese Giovanni Tamburi, il sedicenne milanese Achille Barosi, il quasi diciassettenne genovese Emanuele Galeppini e la sedicenne milanese Chiara Costanzo.

