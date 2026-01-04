Commercio l' imprenditore Angelo Todaro | Meno riti di passaggio e più tutele strutturali

In Sicilia, il commercio si concentra su esigenze concrete: condizioni strutturali solide che consentano alle imprese di stabilizzarsi, svilupparsi e generare occupazione. Angelo Todaro sottolinea l’importanza di ridurre i rituali di passaggio e di puntare su tutele efficaci, per sostenere un settore che richiede supporto reale e duraturo, lontano da annunci e cerimonie. Un approccio pratico e responsabile per rafforzare l’economia locale.

In Sicilia il commercio non chiede cerimonie, passerelle o annunci "da inaugurazione". Chiede una cosa molto più semplice e molto più difficile: condizioni strutturali che permettano alle imprese di restare in piedi, crescere e creare lavoro. Il resto, spesso, è un "rito di passaggio": dura un.

