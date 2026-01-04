Come hanno trascorso il Capodanno Damiano David e la fidanzata | una serata molto italiana e anti-vip VIDEO

Damiano David e la sua fidanzata hanno trascorso il Capodanno in modo semplice e informale, lontano dai riflettori e dall’atmosfera da VIP. Un video recente mostra i due insieme a un gruppo di amici mentre festeggiano l’arrivo del nuovo anno in modo naturale e senza fronzoli. La loro serata si distingue per la normalità e l’intimità, offrendo uno sguardo diverso sui momenti di festa di una coppia nota nel mondo dello spettacolo.

Un Capodanno lontano dai riflettori, sorprendentemente normale. Nelle ultime ore è uscito un video che mostra Damiano David e Dove Cameron mentre festeggiano l’arrivo del nuovo anno insieme a un gruppo di amici, in modo semplice e poco glamour, proprio come faremmo noi comuni mortali. La coppia si trovava in una casa immersa nella Val d’Orcia, dove ha accolto il 2026 tra cene conviviali, cucina condivisa e momenti di puro divertimento. il concetto di dove cameron che passa capodanno guardando rai 1 e sal da vinci, sparando i botti e giocando a carte mentre mangia lenticchie e cotechino pic.twitter. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

