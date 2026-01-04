Come funziona e a cosa serve lo stotting delle gazzelle

Lo stotting delle gazzelle è un comportamento naturale utilizzato per comunicare forza e salute ai predatori. Consiste in salti agili e vigorosi, che evidenziano la vitalità dell’animale e fungono da deterrente, riducendo il rischio di attacchi. Questo meccanismo di difesa rappresenta un modo efficace per scoraggiare i predatori, favorendo la sopravvivenza delle gazzelle in ambienti selvaggi.

Le gazzelle saltano davanti ai predatori per segnalare forza e vitalità: lo stotting è un comportamento antipredatorio "onesto" per scoraggiare l'inseguimento.

