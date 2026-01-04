Per guardare la replica di Amici 25, è possibile sintonizzarsi su canali televisivi dedicati o utilizzare le piattaforme di streaming ufficiali. Le repliche vengono trasmesse in differita sui principali canali Rai e Mediaset, mentre le puntate sono disponibili on demand su Mediaset Infinity. In questo modo, gli spettatori possono seguire le esibizioni e i momenti salienti della stagione 25 secondo le proprie preferenze e tempi.

Amici di Maria De Filippi è uno dei talent show più attesi del palinsesto televisivo ed è tornato il 28 settembre 2025 con la sua stagione 25. Sono passati anni dal suo debutto su Mediaset ma l’entusiasmo per il programma non si è mai spento. Come sempre la padrona di casa ha dato il via agli appuntamenti pomeridiani del weekend, che andranno in onda ogni domenica alle 14:00 in attesa dell’arrivo del Serale. Per chi non riesce a seguire l’appuntamento di Canale 5, resta la possibilità di vedere l’ultima puntata in replica in TV e streaming. Come vedere la replica di Amici 25 del 4 Gennaio. Come ogni edizione di Amici di Maria De Filippi, anche quella in corso riserverà diverse sorprese al pubblico. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Come e dove vedere la replica di Amici 25 in TV e streaming

Leggi anche: Come e dove vedere la replica di Amici 25 in TV e streaming

Leggi anche: Come e dove vedere la replica di Amici 25 in TV e streaming

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

TvA NotizieTvA Notizie del 03/01/2026; Amici, Giulia Stabile sulle critiche ricevute: Manca l'empatia. Ho iniziato a detestare il mio corpo ma non capisco se...; Come e dove vedere la replica di Amici 25 in TV e streaming; Come e dove vedere la replica di Amici 25 in TV e streaming.

L'Uscita Migliore di Sempre! Reaction Amici 25 ep.26

Un’altra serata indimenticabile al Castello dei Conti! La replica di “E si fosse nato a la Cerra” ha ancora una volta emozionato e coinvolto un pubblico numerosissimo, che con calore e partecipazione ha riempito ogni spazio del Castello. Vedere tanta atten - facebook.com facebook