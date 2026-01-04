Come Daniel nessuno mai | Sartori campione d' Italia bis nel cubo di Rubik
Daniel Sartori conferma il suo talento nel mondo del cubo di Rubik, conquistando il secondo titolo italiano consecutivo. Il giovane valsuganotto si distingue per abilità e precisione, consolidando la sua posizione tra i migliori nel panorama nazionale. Un risultato che sottolinea il suo percorso di crescita e passione per questa sfida mentale, aprendo nuove prospettive per il futuro in questa disciplina.
Continua il periodo d’oro di Daniel Sartori nel mondo del cubo di Rubik. Il giovane valsuganotto non è più considerabile un astro nascente, ma un vero e proprio asso del celeberrimo cubo; una sorta di Lamine Yamal o di Jannik Sinner della velocità e della risoluzione tattile del mitico rompicapo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
