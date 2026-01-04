Poliziotti della Squadra Mobile di Catania hanno arrestato un uomo accusato di maltrattamenti familiari, dopo che un video virale su TikTok lo mostrava mentre colpiva ripetutamente il figlio con un cucchiaio di legno. L’intervento è stato deciso per tutelare il minore e garantire il rispetto delle norme contro ogni forma di violenza domestica. L’episodio ha suscitato attenzione pubblica, evidenziando l’importanza di vigilare su situazioni di abuso.

Maltrattamenti in famiglia: è l’accusa con cui i poliziotti della Squadra Mobile della questura di Catania hanno fermato un uomo immortalato in un video diventato virale su Tik-Tok mentre colpisce ripetutamente e violentemente con un grosso cucchiaio di legno il figlio. Il ragazzino piange, chiede disperatamente di smetterla di picchiarlo e dice di volere «stare con la mamma» e l’uomo gli contro. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Colpisce senza freni il figlio con un cucchiaio di legno e il video diventa virale su Tik Tok: fermato un uomo a Catania

Leggi anche: Colour melting, la tecnica capelli sfumata già virale su Tik Tok

Leggi anche: Niko Pandetta lascia il carcere, il video su Tik Tok: “Finalmente liberi”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Colpisce senza freni il figlio con un cucchiaio di legno e il video diventa virale su Tik Tok: fermato un uomo a Catania.

Picchia senza freni il figlio con un cucchiaio di legno e il video su Tik Tok: fermato un uomo a Catania - Il ragazzino piange, chiede disperatamente di smetterla di picchiarlo e dice di volere «stare con la mamma» e l’uomo gli contro «chi sono io? gazzettadelsud.it