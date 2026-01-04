Colorobbia sciopero per i contratti Nuovo incontro con l’azienda e solidarietà dal consiglio comunale

A Vinci, Colorobbia è in sciopero per rivendicare miglioramenti contrattuali. Nei giorni scorsi si è svolto un incontro tra sindacati e azienda, e un nuovo appuntamento è previsto intorno alla metà del mese. Il consiglio comunale ha espresso solidarietà ai lavoratori, sottolineando l’importanza di un dialogo costruttivo per trovare soluzioni condivise.

VINCI Un nuovo incontro tra i rappresentanti sindacali e l'azienda dovrebbe tenersi intorno alla metà del mese in corso. E da quel nuovo confronto, dovrebbero emergere nuovi indizi sul futuro dei 18 lavoratori in somministrazione della Colorobbia per i quali non è arrivata la stabilizzazione auspicata con il precedente accordo. Questo il motivo dello sciopero attuato dai lavoratori davanti ai cancelli dell'impresa circa due settimane fa. "Con la direzione aziendale avevamo trovato nell'incontro del 30 settembre scorso un punto di equilibrio che prevedeva la stabilizzazione dei primi 18 lavoratori in somministrazione da gennaio 2026, con un percorso che avrebbe poi stabilizzato anche gli altri prendendo come riferimento l'elemento dell'anzianità, prima quelli che sono qui dal 2020, poi quelli dal 2021, 2022 e così via – aveva dichiarato Sergio Luschi della Filctem Cgil – a fine novembre, però, l'azienda ci ha detto che non era più nelle condizioni di stabilizzarne 18, ma soltanto una parte.

Colorobbia, la protesta. C’è lo stato di agitazione - Domani la manifestazione davanti ai cancelli delle Industrie Bitossi. lanazione.it

