Colombia, Consiglio di sicurezza straordinario e più militari al confine.

Il governo colombiano ha convocato un consiglio di sicurezza straordinario e deciso di rafforzare la presenza militare al confine, in risposta alle recenti tensioni nella regione. L’intervento statunitense a Caracas e l’arresto di Maduro hanno accentuato la complessità della situazione, mentre il presidente Gustavo Petro esprime preoccupazione per le implicazioni di tali sviluppi. Questa decisione mira a garantire la stabilità e la sicurezza nazionale in un contesto internazionale in rapido mutamento.

Mentre le bombe statunitensi colpiscono Caracas, alle 2 del mattino del 3 gennaio 2025, e Maduro viene arrestato, il Presidente Gustavo Petro condanna, ancora una volta, le spregiudicate politiche di

