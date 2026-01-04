Colombia Consiglio di sicurezza straordinario e più militari al confine

Il governo colombiano ha convocato un consiglio di sicurezza straordinario e deciso di rafforzare la presenza militare al confine, in risposta alle recenti tensioni nella regione. L’intervento statunitense a Caracas e l’arresto di Maduro hanno accentuato la complessità della situazione, mentre il presidente Gustavo Petro esprime preoccupazione per le implicazioni di tali sviluppi. Questa decisione mira a garantire la stabilità e la sicurezza nazionale in un contesto internazionale in rapido mutamento.

Mentre le bombe statunitensi colpiscono Caracas, alle 2 del mattino del 3 gennaio 2025, e Maduro viene arrestato, il Presidente Gustavo Petro condanna, ancora una volta, le spregiudicate politiche di . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Colombia, Consiglio di sicurezza straordinario e più militari al confine Leggi anche: **Venezuela: Colombia chiede 'riunione urgente consiglio sicurezza Onu'** Leggi anche: Usa, più truppe al confine con il Messico. "Necessario proteggere sicurezza nazionale" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Colombia, Consiglio di sicurezza straordinario e più militari al confine. **Venezuela: Colombia chiede 'riunione urgente consiglio sicurezza Onu'** - Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha affermato che Caracas è sotto bombardamento, dopo che nelle prime ore del mattino sono state udite detonazioni ed esplosion ... lagazzettadelmezzogiorno.it

++ Bombe su Caracas, mentre la Colombia chiede una riunione urgente del consiglio di sicurezza Onu ++ #Mondo - facebook.com facebook

Si terrà lunedì una #riunione urgente del Consiglio di #sicurezza dell' #Onu sul #Venezuela dopo l'operazione militare americana. Lo ha annunciato la presidenza somala del Consiglio, secondo cui la riunione si terrà alle 10 ora locale, le 16 in Italia. Fonti di x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.