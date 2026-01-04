Cobolli perde un punto in un modo bizzarro e si infuria Wawrinka | Questa è la regola

Durante la partita della United Cup tra Cobolli e Wawrinka, Cobolli ha perso un punto in modo insolito quando una pallina gli è caduta dalla tasca. La decisione ha suscitato l’irritazione di Cobolli, mentre Wawrinka ha sottolineato che si trattava di una regola. L’episodio evidenzia come anche le situazioni impreviste possano influenzare il corso di una partita ufficiale.

Durante la partita della United Cup con Wawrinka, Cobolli ha perso un punto perché gli è caduta una pallina dalla tasca. Il tennista romano ha protestato fortemente con il giudice di sedia e il supervisor. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

