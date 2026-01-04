Coach Moretti e Cusin | pronti a dare battaglia

Il Torino si prepara ad affrontare una sfida importante contro la capolista. Coach Moretti e Cusin sono consapevoli della difficoltà dell’impegno e lavorano con attenzione alla preparazione della squadra. La partita rappresenta un’occasione per testare le capacità del team di fronte a un avversario di alto livello, mantenendo alta la concentrazione e l’obiettivo di dare il massimo in campo.

In casa Torino è forte la consapevolezza di trovarsi davanti la capolista. Coach Moretti, dunque, avverte i suoi. "Troviamo una squadra ambiziosa che ha affrontato delle difficoltà a livello di infortuni, che però non le hanno impedito di attraversare un ottimo momento a livello di risultati – spiega il capoallenatore della Reale Mutua -. Hanno inserito in questa settimana un giocatore nuovo come Alipiev, noi abbiamo avuto una settimana un po' particolare, caratterizzata da qualche acciacco e influenza, ma in allenamento vedo sempre un gruppo di uomini straordinari. Sono sicuro che domenica dovranno venire loro a batterci, non ci batteremo da soli".

Esordio felice per coach Moretti, 73-62 su Vigevano - Si apre nel migliore dei modi l’esperienza di coach Paolo Moretti sulla panchina della Reale Mutua Basket Torino. rainews.it

BASKET SERIE A2 - La squadra piemontese guidata da coach Paolo Moretti ha chiuso il girone d’andata all’11° posto in classifica con un record di 10 successi e 9 sconfitte - facebook.com facebook

