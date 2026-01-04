A Piacenza, l'inverno si intensifica con temperature che scendono fino a 4 gradi sotto zero, accompagnate da un clima asciutto. Le previsioni per l’Epifania indicano un raffreddamento significativo, con correnti di aria artica che interessano l’Europa centro-occidentale e il Mediterraneo. Questo periodo si caratterizza per temperature basse e condizioni di stabilità atmosferica, tipiche di una stagione invernale in fase di consolidamento.

L’inverno si fa sentire con più forza a Piacenza e provincia nella settimana dell’Epifania. «Correnti di aria artica – scrive Manuel Mazzoleni di 3bmeteo - stanno scendendo sull’Europa centro-occidentale e nei prossimi giorni raggiungeranno anche il Mediterraneo, favorendo la nascita di una. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Clima asciutto, ma più freddo: a Piacenza si va 4 gradi sottozero. Le previsioni per l’Epifania

