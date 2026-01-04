Clima asciutto ma più freddo | a Piacenza si va 4 gradi sottozero Le previsioni per l’Epifania
A Piacenza, l'inverno si intensifica con temperature che scendono fino a 4 gradi sotto zero, accompagnate da un clima asciutto. Le previsioni per l’Epifania indicano un raffreddamento significativo, con correnti di aria artica che interessano l’Europa centro-occidentale e il Mediterraneo. Questo periodo si caratterizza per temperature basse e condizioni di stabilità atmosferica, tipiche di una stagione invernale in fase di consolidamento.
L’inverno si fa sentire con più forza a Piacenza e provincia nella settimana dell’Epifania. «Correnti di aria artica – scrive Manuel Mazzoleni di 3bmeteo - stanno scendendo sull’Europa centro-occidentale e nei prossimi giorni raggiungeranno anche il Mediterraneo, favorendo la nascita di una. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Sarà un Capodanno con il bel tempo, ma farà molto freddo. Le previsioni meteo fino all'Epifania
Leggi anche: Meno freddo nel primo fine settimana del 2026, ma nuovo peggioramento verso l'Epifania: le previsioni meteo
Le previsioni meteo fino a Capodanno | bel tempo ma farà più freddo.
Piante grasse resistenti al freddo: immagini, nomi e caratteristiche - Le piante grasse sono spesso associate a climi caldi e asciutti, ma la realtà è molto più articolata. villegiardini.it
Meteo, clima asciutto ma ondata freddo in arrivo nel weekend. Le previsioni - Il primo weekend di aprile inizierà con tempo stabile in Italia, nonostante l’aria fredda in discesa verso i settori orientali del continente. tg24.sky.it
Previsioni METEO per mercoledì 31 dicembre 2025 a #Pomigliano d’Arco Seguici su Instagram https://www.instagram.com/pomiglianolive Ultimo dell’anno con cielo sereno e clima freddo ma asciutto: gelo al tardo sera/notte, più mite nelle ore centrali. - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.