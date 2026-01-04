Claudia Oggioni | Abito di fronte al Niguarda porte aperte ai familiari dei ragazzi di Crans-Montana

Claudia Oggioni, residente di fronte al Niguarda, ha deciso di mettere a disposizione la propria abitazione ai familiari dei giovani coinvolti a Crans-Montana. La madre milanese di 48 anni ha spiegato che si tratta di un gesto di solidarietà, già apprezzato da alcuni parenti. La sua iniziativa mira a offrire un supporto concreto in un momento di difficoltà, dimostrando attenzione e disponibilità verso le persone colpite dall’accaduto.

