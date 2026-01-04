Classifica Tournée 4 Trampolini 2026 | Domen Prevc ipoteca l’Aquila d’Oro dopo Innsbruck

La Tournée dei Quattro Trampolini 2026 si svolgerà dal 28 dicembre al 6 gennaio, con la 74ª edizione. Dopo le tappe di Innsbruck, Domen Prevc si avvicina all’assegnazione dell’Aquila d’Oro, il prestigioso trofeo della competizione. L’evento riunisce i migliori atleti internazionali di salto con gli sci, offrendo un’importante occasione di confronto e spettacolo nel calendario invernale.

La 74ma edizione della Tournée dei Quattro Trampolini è in programma da domenica 28 dicembre a martedì 6 gennaio. Come da tradizione le quattro tappe della Vierschanzentournee si disputano nell’ordine a Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck ed infine Bischofshofen, con la graduatoria conclusiva della manifestazione che viene stilata sommando i punteggi totalizzati da ogni saltatore nelle otto serie di gara previste. Il favorito della vigilia per la conquista della mitica Aquila d’Oro è sicuramente lo sloveno Domen Prevc, dominatore della prima parte di stagione e leader incontrastato nella classifica generale di Coppa del Mondo dopo il weekend di Engelberg. 🔗 Leggi su Oasport.it

