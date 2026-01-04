Il Tour de Ski 2026 è iniziato il 28 dicembre a Dobbiaco, con la prova di sprint. La competizione proseguirà con diverse tappe, tra cui una 10 km in tecnica classica, una mass start in tecnica libera e un'inseguimento in classica, tutte nella stessa località italiana. La classifica uomini vede Klaebo in testa, mentre Pellegrino si piazza vicino al podio, confermando il livello elevato della gara.

Il Tour de Ski 2026 si è aperto il 28 dicembre con la sprint di Dobbiaco e rimarrà nella località italiana per le successive tre prove: la 10 km in tecnica classica del 29 dicembre, la mass start in tecnica libera del 31 dicembre e l’inseguimento in classica di Capodanno. Ci si trasferirà poi in Val di Fiemme per la sprint in classico del 3 gennaio e la mitica scalata del Cermis del 4 gennaio. Si preannuncia grande spettacolo in occasione delle sei tappe della prestigiosa competizione, giunta alla 20ma edizione. Si sommeranno i vari tempi degli atleti in ogni singola prova, con i dovuti bonus per i piazzamenti finali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Tour de Ski 2026 uomini: Klaebo dominatore, Pellegrino ai piedi del podio

Leggi anche: Classifica Tour de Ski 2026 uomini: Klaebo consolida la leadership, Pellegrino vicino al podio

Leggi anche: Classifica Tour de Ski 2026 uomini: Klaebo consolida la leadership, Pellegrino vicino al podio

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Supremazia Klæbo nella sprint TC di Fiemme; Pellegrino 10/o, Mocellini 11/o e Barp 12/o. Joensuu, prima gioia, De Martin 12/a; Classifica Tour de Ski 2026 donne: Diggins allunga, Ganz nelle 20; Sci di fondo – La classifica del Tour de Ski dopo la terza tappa: comandano Klaebo e Diggins; Norvegia pigliatutto: Stenshagen fa sua la 10 km TC, Klaebo leader.

Mattis Stenshagen doma il Cermis, Johannes Hosflot Klaebo vince il 5° Tour de Ski: podio stregato per Federico Pellegrino, quarto nella generale - Vince Mattis Stenshagen, che si prende anche il 2° posto nella generale. eurosport.it