Classifica Tour de Ski 2026 donne | Jessie Diggins vittoriosa Ganz resta nelle 20

Il Tour de Ski 2026, alla sua 20ª edizione, si svolge interamente in Italia con sei tappe tra Dobbiaco e Val di Fiemme. Dopo la sprint di apertura, sono in programma diverse prove di tecnica classica e libera. La classifica femminile vede Jessie Diggins al primo posto, mentre Ganz mantiene una posizione tra le prime venti. L’evento rappresenta un momento importante nel calendario dello sci di fondo internazionale.

Il Tour de Ski 2026 prevede sei tappe, tutte in Italia. Il prestigioso evento, giunto alla 20ma edizione, è incominciato il 28 dicembre con la sprint di Dobbiaco e rimarrà in questa località per le successive tre prove nel giro di tre giorni: la 10 km in tecnica classica del 29 dicembre, la mass start in tecnica libera del 31 dicembre e l'inseguimento in classica di Capodanno. Ci si trasferirà poi in Val di Fiemme per la sprint in classico del 3 gennaio e la mitica scalata del Cermis del 4 gennaio. Il titolo passerà di mano, visto che la norvegese Therese Johaug ha deciso di ritirarsi nella stagione che culminerà con le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Mattis Stenshagen doma il Cermis, Johannes Hosflot Klaebo vince il 5° Tour de Ski: podio stregato per Federico Pellegrino, quarto nella generale - Vince Mattis Stenshagen, che si prende anche il 2° posto nella generale. eurosport.it

Karoline Simpson-Larsen vince sul Cermis: Jessie Diggins vince il Tour de Ski 2026, Teresa Stadlober eroica 2ª davanti a Heidi Weng ed Ebba Andersson - Terzo successo in carriera nell'iconico appuntamento sulle nevi italiane per la statunitense, che resiste sul Cermis e difende il vantaggio. eurosport.it

Federico Pellegrino quarto nella classifica generale del Tour de Ski, confermando il piazzamento dello scorso anno e sfiorando il podio per meno di 19 secondi. Brillante nono posto per Elia Barp. Quinto successo per Johannes Klæbo. Leggi le news: https://ti - facebook.com facebook

