Classifica Radio | Esibizionista di Annalisa si riprende il primo posto sul podio sale So Solo Che La Vita di Jovanotti
La classifica radio di Earone aggiorna la posizione dei brani più ascoltati all’inizio del 2026. “Esibizionista” di Annalisa si conferma al primo posto, mentre al secondo e terzo salgono rispettivamente “So Solo Che La Vita” di Jovanotti e le hit di Taylor Swift. La graduatoria riflette le preferenze degli ascoltatori e mostra un equilibrio tra artisti italiani e internazionali.
Si rinnova la Classifica Radio stilata da Earone, che nei primi giorni del 2026 vede una nuova numero uno ed un podio nel quale rimangono salde Annalisa e Taylor Swift ed al tempo stesso trova posto Jovanotti. Amaro dei Pinguini Tattici Nucleari è alla #10: il singolo della band certificato disco d’oro che ha perso una posizione rispetto alla settimana precedente (alla #9) è stato in vetta alla chart nella week 48 (27 novembre 2025). A distanza di quattordici giorni dalla sua pubblicazione, Berlino di Ernia sale dalla #13 alla #9, entrando per la prima volta in top ten. Il brano è il penultimo scritto per l’album ed è caratterizzato da un’atmosfera più luminosa e aperta, di respiro più ampio rispetto al resto del disco. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Emma che canta “Esibizionista” di Annalisa mentre si allena è tutti noi! ?
