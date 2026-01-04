Ecco la classifica marcatori della Serie A 2025-2026, aggiornata in tempo reale. Dopo la stagione 2023-2024, in cui Mateo Retegui si è distinto con 25 gol, questa graduatoria mostra i principali goleador del campionato attuale. Un quadro utile per seguire l’andamento dei bomber e le prestazioni delle squadre in questa stagione.

Mateo Retegui, con 25 gol, ha vinto la classifica marcatori della Serie A 2023-2024. Ecco la graduatoria 'LIVE' della stagione 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Classifica marcatori Serie A 2025-2026: i goleador del campionato

Leggi anche: Classifica marcatori Serie A 2025-2026: i goleador del campionato

Leggi anche: Classifica marcatori Serie A 2025-2026: i goleador del campionato

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Bomber in Serie A: chi ha fatto più gol nel 2025; Lautaro e Orsolini sono i migliori marcatori del 2025. Ma il confronto con gli altri campionati è impietoso; Quote capocannoniere Serie A 2025/2026: pronostico e favoriti; Orsolini è davanti a tutti, l'ala guida il 2025 dei gol: contro il Sassuolo è sfida ai big.

Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Lautaro Martinez (17^ giornata, 27-28 dicembre 2025) - Classifica marcatori Serie A: il capocannoniere è sempre Lautaro Martinez con Pulisic in seconda posizione entrando nella 17^ giornata. ilsussidiario.net