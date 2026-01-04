Classifica marcatori Serie A 2025-2026 | i goleador del campionato
Ecco la classifica marcatori della Serie A 2025-2026, aggiornata in tempo reale. Dopo la stagione 2023-2024, in cui Mateo Retegui si è distinto con 25 gol, questa graduatoria mostra i principali goleador del campionato attuale. Un quadro utile per seguire l’andamento dei bomber e le prestazioni delle squadre in questa stagione.
Mateo Retegui, con 25 gol, ha vinto la classifica marcatori della Serie A 2023-2024. Ecco la graduatoria 'LIVE' della stagione 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Classifica marcatori Serie A 2025-2026: i goleador del campionato
Leggi anche: Classifica marcatori Serie A 2025-2026: i goleador del campionato
Bomber in Serie A: chi ha fatto più gol nel 2025; Lautaro e Orsolini sono i migliori marcatori del 2025. Ma il confronto con gli altri campionati è impietoso; Quote capocannoniere Serie A 2025/2026: pronostico e favoriti; Orsolini è davanti a tutti, l'ala guida il 2025 dei gol: contro il Sassuolo è sfida ai big.
Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Lautaro Martinez (17^ giornata, 27-28 dicembre 2025) - Classifica marcatori Serie A: il capocannoniere è sempre Lautaro Martinez con Pulisic in seconda posizione entrando nella 17^ giornata. ilsussidiario.net
Classifica Marcatori Serie A 2025/2026 - Scopri la Classifica Marcatori di Serie A aggiornata in tempo reale: leggi chi comanda la classifica dei capocannonieri e tutte le statistiche dei Bomber. sport.virgilio.it
Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Lautaro, poi Pulisic! (16^ giornata, 20-21 dicembre 2025) - Classifica marcatori Serie A: i migliori quattro realizzatori sono impegnati in Supercoppa, ma nella 16^ giornata attenzione a tutti gli altri. ilsussidiario.net
CLASSIFICA MARCATORI E ASSIST DELLA #SALERNITANA DEL CAMPIONATO DI SERIEC C 2025/2026 DOPO 19 GIORNATE: #seriec #football CAPOMAGGIO 5 GOL (SORRENTO-MONOPOLI-CAVESE-FOGGIA-FOGGIA) 2 Assist 1 ASSIST (VILLA-COSE - facebook.com facebook
La classifica marcatori della #SerieA 2025-2026 #SkySport #SkySerieA x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.